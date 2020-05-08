Центр Нижнего Новгорода оказался затоплен

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8 мая 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде из-за сильного ливня оказался размыт центр города. Глава региона Глеб Никитин распорядился о принятии мер по ликвидации последствий непогоды.

Несколько часов сильного дождя привели к тому, что затопленными оказались несколько центральных улиц города. Никитин отметил, что проблема с затоплением центра города известна уже не первый год.

«Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневой канализацией в городе нужно заниматься системно и круглогодично», - сказал глава региона.