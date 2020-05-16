В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом, более 60 - в реанимации

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16 мая 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: маска, pixels.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в Новосибирской области выявлено 64 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно в субботу, 16 мая.

«… в Новосибирской области за сутки выявили 64 человека с коронавирусной инфекцией. 83 пациента выписали с отрицательными результатами контрольных тестов», - уточнили в ведомстве.

Известно, что скончались еще два пациента - мужчины 67 и 77 лет. Кроме того, в отделениях реанимации находится 61 человек, на ИВЛ – 14.

Всего в регионе зарегистрирован 1511 заболевший, из них 610 – выздоровели, 20 –умерли.

Ранее была названа наиболее подверженная заражению COVID-19 группа крови.