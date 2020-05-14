Названа наиболее подверженная заражению COVID-19 группа крови

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14 мая 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

фото: пробирки, pixabay.com

Заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, какая группа крови человека наиболее подвержена заражению новой коронавирусной инфекцией. Данное исследование было проведено в Китае на добровольцах.

Круглый отметил, что это люди со второй группой – их доля составила 30%. Всего в исследовании приняли участие три тысячи пациентов.

«Исследование безусловно представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения», - пояснил он.

При этом эксперт добавил, что остальные группы крови в процентном соотношении оказались равны.

Ранее врач-трансфузиолог объяснил, в каком случае пациенту с диагностированной коронавирусной инфекцией могут назначить переливание плазмы.