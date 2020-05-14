Названа наиболее подверженная заражению COVID-19 группа крови

Заслуженный врач России Владимир Круглый рассказал, какая группа крови человека наиболее подвержена заражению новой коронавирусной инфекцией. Данное исследование было проведено в Китае на добровольцах.
Круглый отметил, что это люди со второй группой – их доля составила 30%. Всего в исследовании приняли участие три тысячи пациентов.
«Исследование безусловно представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения», - пояснил он.
При этом эксперт добавил, что остальные группы крови в процентном соотношении оказались равны.
Ранее врач-трансфузиолог объяснил, в каком случае пациенту с диагностированной коронавирусной инфекцией могут назначить переливание плазмы.