Кому из заболевших коронавирусом могут назначить переливание плазмы

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14 мая 2020, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кровь. Фото: pixabay.com

Врач-трансфузиолог Андрей Буланов объяснил, в каком случае пациенту с диагностированной коронавирусной инфекцией могут назначить переливание плазмы, содержащей антитела к COVID-19.

Он отметил, что в плазме с антителами нуждаются те заболевшие, у которых собственный иммунитет не в состоянии справиться с инфекцией. «Если говорить о лечении COVID-19, то переливание плазмы, содержащей антитела к SARS-Cov2, чаще всего используется для пациентов с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию», - сказал Буланов. Он добавил, что при подобных операциях не наблюдается осложнений ни у донора, ни у реципиента.