Известный кардиолог сомневается в эффективности лечения коронавируса плазмой крови переболевших

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30 апреля 2020, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]

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Известный кардиолог, академик РАН, глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто не уверен в эффективности лечения заразившихся коронавирусной инфекцией пациентов плазмой крови переболевших COVID.

По мнению доктора Шляхто, плазма крови переболевших COVID-19 не может использоваться в качестве лечебной технологии, но в клинических исследованиях ее применение допустимо.

Он рассказал, что в Петербурге начинаются научные исследования по забору плазмы у переболевших коронавирусной инфекцией, после чего будет проведено тестирование этой плазмы на наличие антител, способных нейтрализовать COVID. Сейчас по опыту медиков других стран известно, что не любая плазма является эффективной. Наличие антител выявлено примерно у 30-40 процентов переболевших. Шляхто признался, что на данный момент не совсем понятны "все механизмы действия плазмы переболевших пациентов".

"Образцы, которые покажут соответствие требованиям, могут быть дальше использованы для лечения", - рассказал доктор. По его словам, как лечебную технологию это пока использоваться нельзя, но можно использовать эту технологию для лечения пациентов в рамках проведения клинических исследований.

"Этот подход возможен. Мы сможем его реализовать примерно в середине мая", - сказал Шляхто.

Метод лечения плазмой крови переболевших COVID-19 уже применяют в Москве. 130 человек стали донорами плазмы.