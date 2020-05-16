СКР начнет возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам за борьбу с COVID-19

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16 мая 2020, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Следкома РФ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки фактов невыплаты денежных компенсаций медицинским работникам, которые ежедневно контактируют с «коронавирусными» пациентами, а также возбуждать уголовные дела, если есть основания.

«Александр Бастрыкин потребовал от следователей максимально оперативной реакции на подобные факты и незамедлительного возбуждения уголовных дел при наличии на то оснований. Кроме того, глава ведомства указал на необходимость правовой оценки иных нарушений в указанной сфере», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ряде субъектов РФ (в Кабардино-Балкарской Республике, Кемеровской, Новгородской и Орловской областях) уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах надбавок медикам. Следователям надлежит установить размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав сотрудников.

Ранее сообщалось, что главврача Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске уволили из-за зачисления медикам выплат в 27 рублей.