Главврача больницы уволили после зачисления медикам выплат в 27 рублей

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15 мая 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: калужские новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, врачи

Минздрав Калужской области сообщил об увольнении главврача Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске из-за издевательской суммы выплаченных медикам надбавок за работу с коронавирусными пациентами.

Как рассказала одна из сотрудниц медучреждения, "мы работали в выездных бригадах по забору мазков Cоvid19-положительных контактных пациентов. Приказ на данную работу был издан администрацией, мы работали на выезде, после приезжали и делали основную работу и так целый месяц ездили по двое в бригаде поочередно (таких по району было пять бригад). Получили "супер" доплату. На что нам администрация ответила, что у них приказ рассчитывать по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с инфицированным больным".

Как сообщили в Минздраве области, "по ситуации, о которой сообщили сотрудники ЦМБ №3 в Козельске, будет проведена подробная проверка. Главный врач учреждения - уволился". По данным ведомства, в настоящий момент конфликт и недопонимание вокруг выплат врачам в Козельске оперативно решен.

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