Владимир Путин раскритиковал «канитель» с доплатами медикам

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15 мая 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, Фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин на совещании об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19 назвал канителью ситуацию с допвыплатами медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.

Как подчеркнул Путин, заявленные ранее доплаты медработникам должны быть предоставлены за факт работы с больными коронавирусной инфекцией. «А не за отработанные часы», - отметил глава государства. "Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать? Нет" – возмутился Владимир Путин.

Президент предупредил, что в начале следующей недели проведет специальное совещание, чтобы подвести итоги выполнения поручения по выплатам медикам по всем субъектам федерации до 15 мая.

Дополнительные выплаты врачам составляют до 80 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу назначена выплата в 50 тысяч рублей, 25 тысяч рублей - младшему медицинскому персоналу.

Кроме того, врачам бригад скорой помощи определены 50 тысяч рублей, а среднему, младшему медперсоналу и водителям скорой помощи — по 25 тысяч рублей.