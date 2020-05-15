На Ставрополье врачи скорой помощи пожаловались на отсутствие надбавок за работу с ковид-больными

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15 мая 2020, 09:03 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: сайт Госдума РФ

Врачи скорой помощи в Невинномысске записали обращение по поводу того, что они по-прежнему не получили обещанные президентом надбавки за работу с больными коронавирусом.

Сообщением, которое было распространено в соцсетях, заинтересовалась краевая прокуратура.

«Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по публикации, размещенной в сети Интернет, о невыплате в городе Невинномысске работникам скорой помощи обещанных надбавок. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что санатории Кавказских Минеральных Вод могут начать работать с лета.