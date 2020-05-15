На Ставрополье врачи скорой помощи пожаловались на отсутствие надбавок за работу с ковид-больными

Врачи скорой помощи в Невинномысске записали обращение по поводу того, что они по-прежнему не получили обещанные президентом надбавки за работу с больными коронавирусом.
Сообщением, которое было распространено в соцсетях, заинтересовалась краевая прокуратура.
«Прокуратурой Ставропольского края организована проверка по публикации, размещенной в сети Интернет, о невыплате в городе Невинномысске работникам скорой помощи обещанных надбавок. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что санатории Кавказских Минеральных Вод могут начать работать с лета.