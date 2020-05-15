Киев задумал наступление на Донбасс и диверсии?

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15 мая 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

окрестности донецкого аэропорта на фото из архива автора

Украинская сторона хочет вычеркнуть из Минских соглашений запрет на осуществление наступательных действийи проведение диверсий. Об этом сообщили украинские СМИ. Они опубликовали соответствующий документ.

Киев блокирует в Минске инициативы по прекращению огня. Украинские переговорщики в трехсторонней контактной группе вычеркнули ряд предложений.

Судя по опубликованному украинскими журналистами документу Киев вычеркнул запрет на проведение наступательных действий, а также осуществление диверсий.

Утверждается, что автором предложений по мирному урегулированию стала Анна Коваленко. Она занимала пост замглавы администрации президента Украины по вопросам обороны. Пару недель назад она была уволена.

Отвержение отказа проведение наступательных действий может говорить о том, что Киев планирует начать атаку на ДНР и ЛНР. Не факт, что это произойдет в ближайшее время. Однако произойти это может.

Ранее сообщалось о киевском плане "С" по Донбассу. Его разгадал военный эксперт.