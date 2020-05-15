Мантуров оценил ситуацию с коронавирусом на Кубани

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил опыт Краснодарского края по борьбе с COVID-19. Вениамин Кондратьев, по мнению Дениса Мантурова, правильно ввел меры.

По словам Мантурова, меры, принятые на Кубани были своевременны и не позволили допустить вспышки заражения коронавирусной инфекцией.

"Вениамин Иванович Кондратьев (губернатор края - ред.) первый из глав (субъектов РФ – ред.) ввёл жёсткий режим... Зараза существенно меньше, чем в других регионах", - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края слова Мантурова, сказанные в ходе делового визита министра на Кубань.

В Краснодарском крае продолжают действовать ограничения до 23 мая, предположительно с 1 июня начнут работу здравницы.

Напомним, о том как будут работать здравници после карантина обсудили дастанционно на заседание рабочей группы по вопросам поддержки санаторно-курортного комплекса в рамках работы Комиссии Государственной Думы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.