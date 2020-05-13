Как будут работать здравницы после карантина

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13 мая 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В дистанционном режиме состоялось заседание рабочей группы по вопросам поддержки санаторно-курортного комплекса в рамках работы Комиссии Государственной Думы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие провела руководитель рабочей группы, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

От Законодательного Собрания Краснодарского края участие в заседании принял член рабочей группы, первый зампредседателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин. Были обсуждены предложения по изменению Рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, направленные Роспотребнадзором в письме органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководителям управлений Роспотребнадзора.

По мнению Светланы Бессараб, исполнение санитарно-эпидемиологических требований Рекомендаций может привести к увеличению стоимости санаторно- курортной путевки в среднем на 40 процентов.

Кроме того, выполнение требований возможно при сокращении заполняемости санаторно-курортной организации в среднем от 50 процентов, что является критическим показателем для здравниц с частной формой собственности (без бюджетного или ведомственного финансирования). В результате, как считает депутат, это приведет к отрицательному результату финансово-хозяйственной деятельности (убыточности) и, как следствие, приостановке деятельности либо перепрофилированию.

Как было отмечено на заседании, в рамках работы над предложениями по поддержке санаторно-курортных учреждений выявлено, что 30 процентов санаторно-курортных организаций, в том числе предоставляющих услуги детского оздоровления, рассматривают вопрос о перепрофилировании или закрытии.

Учитывая, что санаторно-курортная отрасль и до наступления пандемии имела ряд проблем в осуществлении своей деятельности, члены рабочей группы обратились с просьбой к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой о внесении изменений и пересмотре Рекомендаций с учетом изложенного.

- Безусловно, мы все понимаем, что возобновление работы санаторно-курортного комплекса возможно при соблюдении определенных мер безопасности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем считаем, что меры по выходу из карантина должны быть сбалансированы, при их установлении необходимо учитывать мнение специалистов и непосредственно представителей санаторно-курортного комплекса, - сказал Андрей Булдин.