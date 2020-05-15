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RT и Антон Красовский представляют фильм с участием главврачей клиник, где лечат больных COVID-19

, 20:48 [ «Аргументы Недели» ]

RT и Антон Красовский представляют фильм с участием главврачей клиник, где лечат больных COVID-19
стетоскоп, pixabay.com

В минувший четверг, 14 мая, стало известно, что RT и журналист Антон Красовский представляют фильм с участием главврачей пяти московских клиник, перепрофилированных для лечения зараженных COVID-19. 

В фильме медики ответили на ряд вопросов, интересующих россиян: когда ждать плато, можно ли верить официальной статистике смертности от коронавируса, какие отягчающие заболевания наиболее опасны при COVID-19, как лечат тромбоэмболию, а также, как устанавливают причину смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в фильме, созданном в рамках проекта "Эпидемия", рассказывается, как главврач производит обход в Первой градской больнице, объясняется, какие пациенты являются наиболее опасными для медиков, а также многое другое.

ЕТ

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