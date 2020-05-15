Главврач больницы в Таганроге рассказал о примерах позднего обращения к врачам

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15 мая 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ИА «ДОН 24»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, больница

Главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Дмитрий Сафонов рассказал журналистам о больных коронавирусом, которые не торопились обращаться за помощью к медикам.

Например, довольно молодая женщина дома неделю принимала внутримышечно антибиотики.Уже в больнице выяснилось, что у нее двусторонняя пневмония. После поступления пациентка три недели находилась на ИВЛ в очень тяжелом состоянии, сейчас она чувствует себя лучше и переведена на вспомогательную вентиляцию. Как рассказал главврач, у женщины недавно умер близкий человек, поэтому она не обращалась к врачам.

Еще Сафонов рассказал о мужчине 40 лет, который за последнюю неделю три раза отказался от госпитализации. Один тест на коронавирус был потерян, второй пришел положительный. "Только когда он действительно находился в состоянии, близком к реанимационному… он согласился на госпитализацию", - сказал врач. Мужчина сейчас, к счастью, поправляется.

Главврач посоветовал не заниматься самолечением, которое иногда приводит его в шок: "Как вы до этого додумались?" и "Как вам не противно было это делать?", - недоумевает Сафонов.

Он отметил, что лечение тяжелых пациентов измеряется неделями, со средне тяжелым и легким течением - до 10 дней.

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