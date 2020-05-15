Врачи рассказали, можно ли заразиться коронавирусом от прохожего на улице

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15 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Газета.ru

Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

Риск заражения коронавирусом от человека, который проходит мимо вас на улице, существует, но он минимален, сообщили медицинские работники. И рассказали о причинах, почему это так.

Как отметила врач-инфекционист Екатерина Степанова, если двое стоят и беседуют без средств защиты в закрытом пространстве, а через несколько минут в этом месте пройдет еще кто-то, то он "действительно может получить какое-то количество вируса". Но небольшое, заболевание это не вызовет.

Со Степановой согласен вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев. А на улице заразиться практически нельзя, этому мешает ветер, поскольку капли, выделяемые с дыханием, быстро сохнут и коронавирус деактивируется, объяснил Ларичев.

В МЧС заявили о бесполезности ношения медицинских масок на улице.