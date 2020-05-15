Симоньян прокомментировала перепись евреев на Украине

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15 мая 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарита Симоньян, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Запрос полиции украины у еврейской общины в Ивано-Франковской области списка членов и их персональных данных в год празднования 75-летия победы над фашизмом является извращением, заявила Маргарита Симоньян.

«Отпраздновать 75 лет Победы над фашизмом переписью евреев — это особый вид извращения, я считаю. Последний раз что-то подобное как раз в 41-м было», - написала главный редактор телеканала Russia Today в соцсети. Она добавила, что украинская полиция принесла извинения за требование предоставить им список евреев. Но, по словам Симоньян, раньше местные правоохранительные органы уже извинялись «за то, что хотели выгнать всех ромов из Ивано-Франковска в Закарпатскую область». Симоньян отметила, что у них явно чешутся руки.

Украинская полиция запросила у еврейской общины в Ивано-Франковской области список членов с адресами и мобильными телефонами якобы для борьбы с оргпреступностью, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, сравнив запрос силовиков с действиями нацистов.

Маргарита Симоньян сравнила систему здравоохранения в России и в Соединенных Штатах.