Владимир Путин, обсуждая строительство медцентров, потребовал зачистить «всякие СНиПы-хрипы»

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин потребовал на совещании от правительства организовать работу по сооружению новых медцентров, чтобы этот процесс не затягивался. Он отметил, что медицинские учреждения для Минобороны РФ возведены на совесть.

"Всего за два месяца, как и планировалось, - честно говоря, даже не верилось первоначально, что это возможно, но тем не менее это произошло - по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров, причём по всей стране, от Калининграда до Камчатки", - заявил глава государства.

При этом Владимир Путин рассказал, что один губернатор заявил ему, что только на проектирование потребуется год, а потом еще два года на строительство. Президент потребовал навести порядок, зачистить "всякие СНиПы-хрипы и примазавшихся к этому виду деятельности квазиучастников процесса".

Президент РФ Владимир Путин на совещании об открытии в регионах медцентров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19 назвал канителью ситуацию с допвыплатами медикам, работающим с пациентами с коронавирусом.