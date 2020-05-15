Глава Роспотребнадзора заявила о возможной стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ

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15 мая 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 15 мая, сделала важное заявление. По ее словам, ситуация с коронавирусом нового типа на территории Российской Федерации, вероятно, стабилизируется.

В рамках совещания об открытии в субъектах РФ медицинских центров Минобороны по оказанию помощи больным COVID-19 Анна Попова подчеркнула, что в настоящий момент нельзя успокаиваться, а также ослаблять одномоментно "все режимы".

По словам главы Роспотребнадзора, впереди россиян ждут лето, осень, грипп, а дальше, вероятно, MERS-инфекция. Именно поэтому меры, принятые в системе здравоохранения будут востребованы для сохранения здоровья людей.