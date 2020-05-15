В Свердловской области скончался пятый пациент с COVID-19

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15 мая 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото:pixabay.com

В Свердловской области скончался пятый пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии составляет 2466 жителей.

Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.

За последние 24 часа выписано еще 52 человека. Таким образом, уральские медики вылечили в общей сложности 626 больных.

Ранее сообщалось: эпидемиолог Александр Гинцбург заявил, что людям не стоит рассчитывать на скорое возвращение «к нормальной жизни» - COVID-19 задержится среди людей не только на ближайшее лето, но и на всю оставшуюся жизнь.