Эпидемиолог предположил, что случится с коронавирусом в дальнейшем

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15 мая 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Эпидемиолог Александр Гинцбург заявил, что людям не стоит рассчитывать на скорое возвращение «к нормальной жизни» - COVID-19 задержится среди людей не только на ближайшее лето, но и на всю оставшуюся жизнь.

Специалист рассказал, что в настоящее время важно лишь то, как будет организована борьба с коронавирусной инфекцией в дальнейшем. «Нормально жить мы будет только после того как начнем массово вакцинироваться», - считает он.

Врач напомнил, что в каждом государстве есть собственный календарь прививок, призванный контролировать распространение тех или иных опасных заболеваний. После появления вакцины от COVID-19 болезнь тоже может стать управляемой.