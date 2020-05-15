Коронавирус добрался до небольшого городка в Татарстане

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: zainsk-inform.ru

Больничная палата. Фото: Pixabay

В Татарстане за сутки отмечено 84 новых случая Covid-19. В городе Заинске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

В региональном оперативном штабе отметили, что один случай является завозным, 83 – контактные. В Казани выявлен 51 новый случай заболевания.

В настоящее время в Татарстане госпитализировано 28 человек, 56 получают лечатся на дому, имея легкую или бессимптомную форму. По данным на 15 мая, в республике зарегистрировано 2064 случая COVID-19, а также 1006 выздоровевших за весь период.

Ранее сообщалось, что в Татарстане скончался пятый пациент с коронавирусной инфекцией.