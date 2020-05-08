В Татарстане скончался пятый пациент с коронавирусной инфекцией

В Татарстане зарегистрирован пятый случай смерти пациента с коронавирусом . Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
Мужчина скончался 5 мая. До этого он был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. Находился житель на стационарном лечении в инфекционном отделении Нижнекамской центральной районной многопрофильный больницы.
Четвертого мая больной был подключен к аппарату ИВЛ. Также он имел хронические заболевания: хроническую обструктивную болезнь легких и сахарный диабет.
За весь период пандемии в Татарстане зарегистрировано 1498 зараженных COVID-19, выздоровели за весь период 296 человек, из них 44 – за последние сутки.
Ранее сообщалось: в Кировской области за минувшие сутки выявлено 41 новое заражение коронавирусом нового типа.