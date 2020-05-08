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За минувшие сутки в Кировской области выявлен 41 случай заражения коронавирусом

, 11:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vyatka-grad.ru.

За минувшие сутки в Кировской области выявлен 41 случай заражения коронавирусом
pixabay.com

В Кировской области за минувшие сутки выявлено 41 новое заражение  коронавирусом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Сейчас все заболевшие находятся в инфекционных госпиталях. Состояние больных различной степени тяжести, однако на аппаратах ИВЛ пациентов на данный момент нет.

Известно, что за сутки в регионе из больниц выписаны 45 пациентов, всего в области с начала пандемии выздоровело 188 человек с COVID-19.

В настоящее время на домашнем карантине под наблюдением находятся 5546 жителей, 600 из них – дети.

Ранее в Волгоградской области за истекшие сутки зафиксирован очередной скачок заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным на 8 мая, количество новых случаев коронавируса составило в регионе 80.

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