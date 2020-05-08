В Волгограде за сутки подтвердили 80 новых случаев коронавируса

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8 мая 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: v1.ru

Доктор. Фото: Pixabay

В Волгоградской области за истекшие сутки зафиксирован очередной скачок заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным на 8 мая, количество новых случаев коронавируса составило в регионе 80.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что общее число заболевших за весь период составило 791 человек.

«Новых смертельных случаев, по данным Информационного центра, за прошедшие сутки не зафиксировано. В Волгоградской области за весь период умерли 12 человек», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области количество больных коронавирусом приближается к тысяче.