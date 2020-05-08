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В Челябинской области количество больных коронавирусом приближается к тысяче

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 1obl.ru

В Челябинской области количество больных коронавирусом приближается к тысяче
Лаборатория. Фото: сайт Роспотребнадзора.

По данным регионального оперативного штаба, число заболевших коронавирусом на Южном Урале возросло до 967. За последние сутки здесь подтвердились еще 68 случаев COVID-19.

По данным на утро 8 мая, в регионе за сутки умер один пациент, у которого коронавирус был сопутствующим заболеванием. Причиной смерти 81-летней пациентки стала сердечная недостаточность.

Накануне в Челябинскую область прилетел спецрейс с вахтовиками с Чаяндинского месторождения. 98 южноуральцев будут находиться на карантине в одном из местных санаториев.

ДВа

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