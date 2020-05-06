Акцию протеста провели 6 мая родственницы вахтовиков, работающих на месторождении Газпрома

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6 мая 2020, 21:05 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

В конце прошлой недели в СМИ сообщалось, что на Чаяндинском месторождении в Якутии коронавирусом заразились более трех тысяч человек. Двадцать жительниц Омска 6 мая вышли к зданию областного правительства с требованием вернуть домой их родственников-вахтовиков, находящихся до сих пор в зоне бедствия.

Режим самоизоляции введен на месторождении Газпрома в Якутии еще с 17 апреля.

«Это одно название. Никакой там изоляции нет: живут в скотских условиях - в бараке по 8‒9 человек, на пятьсот душ - пять душевых. Выдали им каждому по три маски на месяц - толку от них? И никакой дезинфекции», - возмущаются участницы акции.

У некоторых из них в руках плакаты:

«Верните наших сыновей и мужей», «Не позволим нарушить права наших родных», «Хочу, чтоб мой папа был дома».

Всего на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении сейчас находятся около полутора тысяч вахтовиков-омичей.

Алена Ахметжанова рассказала о ситуации, в которой оказался ее муж:

«Как он может изолироваться? Им выдали маски только 2 мая. Муж должен был вернуться 16 апреля, а теперь, сказали нам в областном правительстве, до возвращения нужно пройти еще два тестирования, а на каждое по две недели уходит - не пойму, почему так долго».

3 мая протестующие обращались с петицией к областному правительству, а уже 4 мая отправили обращение в администрацию президента.

«Мы с 25 апреля «бомбим» каждый день все областные структуры - Минздрав, приемную губернатора, нас пинают с одного номера на другой. И такая проблема только с Омском», - сообщают женщины.

По словам родственниц вахтовиков, до 10 мая будут отправлены домой - в 11 регионов - три тысячи человек. Омской области в этом графике вывоза нет. К омскому губернатору Буркову обратился и генеральный директор фирмы - работодателя вахтовиков - «Стройтранснефтегаз»: он просит главу области «принять вахтовых рабочих в количестве 1450 человек, имеющих положительные и отрицательные результаты тестов по COVID-19».