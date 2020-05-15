Власти Оренбургской области объявили 16 мая «сухой закон»

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nokstv.ru

Бакалея. Фото: Pixabay

Правительство Оренбургской области выпустило постановление, в соответствии с которым гражданам не будут продавать алкоголь 16 мая. Запрет будет действовать на всей территории Оренбуржья.

Ограничение на розничную продажу спиртных напитков связано с Днем детства, который по традиции отмечается в регионе каждую третью субботу мая.

Запрет на продажу алкогольной продукции не распространяется на рестораны и кафе, которые из-за действующего режима самоизоляции сейчас работают только на вынос или доставку.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге на карантин закрыли подъезд многоэтажного дома.