В Оренбурге на карантин закрыли подъезд многоэтажного дома

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7 мая 2020, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ural56.ru

Здание администрации Оренбурга. Фото: Инстаграм администрации Оренбурга

В одном из многоэтажных домов Оренбурга городские власти вели карантин – в нем было выявлено три заболевших.

В местах общего пользования подъезда будет проведена дезинфекция, жильцам обеспечат доставку товаров первой необходимости, в том числе лекарств.

«В этом подъезде 36 квартир. Каждой семье розданы памятки со всеми номерами телефонов, в том числе с контактными данными куратора этого подъезда. С людьми проведена разъяснительная работа», – рассказала замглавы Оренбурга по социальным вопросам Елена Иванова

По данным оперативного штаба, сейчас в Оренбурге на карантине также находится общежитие, где выявлено 16 заболевших.

Ране сообщалось, что на Урал прибыл гуманитарный рейс со средствами защиты для медиков.