На Урал прибыл гуманитарный рейс со средствами защиты для медиков

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29 апреля 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы РМК

Чартерный рейс приземлился в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Он доставил 21 тонну средств защиты от коронавируса. Помощь разделят между двумя регионами — Челябинской и Свердловской областями.

В составе груза — около миллиона медицинских средств индивидуальной защиты: 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки, защитные очки. Это уже четвертая партия гуманитарной помощи от Русской медной компании. Закупить медицинские изделия помог Фонд святой Екатерины (г. Екатеринбург).

В ближайшее время на Урал поступит 110 тысяч экспресс-тестов на определение коронавируса и 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Гуманитарный груз будет распределен по медицинскими учреждениями с учетом потребностей региональных министерств здравоохранения. Отметим, что Свердловская и Челябинская области получат одинаковое количество медицинских изделий.

Кроме того, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин приобрел линию по производству одноразовых медицинских масок. В ближайшее время ее запустят на площадях Областного аптечного склада в Челябинске. Общая сумма гуманитарной помощи от РМК превысила 7 миллионов долларов.