Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Губернатор Кировской области Игорь Васильев изъявил желание стать добровольным участником испытания вакцины

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев изъявил желание стать добровольным участником испытания вакцины
Губернатор Кировской области Игорь Васильев. Сайт правительства КО

Губернатор Кировской области Игорь Васильев изъявил желание стать добровольным участником испытания вакцины против полиомиелита в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что глава региона уже оформил документы для участия в эксперименте. Между тем, за минувшие сутки в Кировской области были выявлены 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 977.

По данным регионального оперативного штаба, все пациенты взяты под медицинское наблюдение. Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

Ранее кировчанам разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.

ДВа

Здоровье

Эпидемиолог предположил, что случится с коронавирусом в дальнейшем

Эпидемиолог предположил, что случится с коронавирусом в дальнейшем

Эпидемиолог Александр Гинцбург заявил, что людям не стоит рассчитывать на скорое возвращение «к нормальной жизни» - COVID-19 задержится среди людей не только на ближайшее лето, но и на всю оставшуюся жизнь.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью