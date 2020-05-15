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15 мая 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев. Сайт правительства КО

Губернатор Кировской области Игорь Васильев изъявил желание стать добровольным участником испытания вакцины против полиомиелита в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сообщается, что глава региона уже оформил документы для участия в эксперименте. Между тем, за минувшие сутки в Кировской области были выявлены 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 977.

По данным регионального оперативного штаба, все пациенты взяты под медицинское наблюдение. Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких.

Ранее кировчанам разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.