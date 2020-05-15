Губернатор Кировской области Игорь Васильев изъявил желание стать добровольным участником испытания вакцины против полиомиелита в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Сообщается, что глава региона уже оформил документы для участия в эксперименте. Между тем, за минувшие сутки в Кировской области были выявлены 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 977.
По данным регионального оперативного штаба, все пациенты взяты под медицинское наблюдение. Три пациента находятся на искусственной вентиляции легких.
Ранее кировчанам разрешили гулять и заниматься спортом на открытом воздухе.