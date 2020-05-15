В Магадане областная детская больница с 15 мая возобновила работу после карантина

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15 мая 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Стало известно, что Магаданская областная детская больница 15 мая после выхода с карантина приступила к приему пациентов в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Колымы.

С 4 мая стационар медицинского учреждения закрыли на карантин после того, как у одного из медиков было выявлено заражение COVID-19. В правительстве области позже уточнили, что по итогам тестов коронавирусная инфекция подтвердилась не у одного, а у четырех сотрудников больницы. Они были определены в один из инфекционных госпиталей. На днях все остальные сотрудники и пациенты сдали последние тесты на коронавирус, которые показали отрицательные результаты.

В настоящее время в области зарегистрировано 175 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из общего числа больных 98 человек вылечились и были выписаны из больницы, три пациента умерли.

Ранее сообщалось: два пациента с коронавирусом скончались за минувшие сутки в Новосибирской области.