В Новосибирской области за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией

Аргументы Недели → Общество 13+

15 мая 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

pixabay.com

Сообщается: два пациента с коронавирусом скончались за минувшие сутки в Новосибирской области. Об этом сообщает в пятницу, 15 мая, региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Известно, что это женщины, одной было 68 лет, второй - 71 год. Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 91 ребенок. Выздоровели от COVID-19 527 человек, 18 жителей скончались.

Власти констатируют: в области в отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 19 больных. За последние сутки в Новосибирской области впервые число выздоровевших от коронавирусной инфекции за сутки превысило число заболевших - был выявлен 71 человек с COVID-19, 72 пациента выписаны после выздоровления.

Ранее сообщалось: доктор Александр Мясников объяснил, зачем на самом деле нужно носить защитные перчатки и почему с виду здоровым россиянам рекомендуют использовать медицинские маски при посещении общественных мест.