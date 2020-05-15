В Новосибирской области за минувшие сутки скончались два пациента с коронавирусной инфекцией

Сообщается: два пациента с коронавирусом скончались за минувшие сутки в Новосибирской области. Об этом сообщает в пятницу, 15 мая, региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Известно, что это женщины, одной было 68 лет, второй - 71 год. Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом нового типа, из них 91 ребенок. Выздоровели от COVID-19 527 человек, 18 жителей скончались.
Власти констатируют: в области в отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ – 19 больных. За последние сутки в Новосибирской области впервые число выздоровевших от коронавирусной инфекции за сутки превысило число заболевших - был выявлен 71 человек с COVID-19, 72 пациента выписаны после выздоровления.
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