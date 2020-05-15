В Ульяновской области с 16 мая откроются стоматологии и примерочные в магазинах

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15 мая 2020, 07:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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В Ульяновской области с 16 мая после ограничений в связи с угрозой распространения коронавируса, откроются стоматологии, а покупателям в магазинах одежды разрешат пользоваться примерочными. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов.

Морозов отметил, что при этом сохраняется запрет на работу организаций спорта, отдыха и развлечений.

«Кафе, бары, рестораны продолжат работу только навынос и по доставке. Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий», - уточнил губернатор.

Мужчина добавил: всем градообразующим предприятиям рекомендуется проводить тестирование сотрудников на коронавирус нового типа. Также принято решение с 16 мая отменить обязательную самоизоляцию для всех жителей, кроме входящих в группу риска, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

В Ульяновской области на сегодняшний день подтверждено 1 089 случаев заражения COVID-19.

Ранее сообщалось: на Курильских островах выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией.