В МГУ прокомментировали открытое письмо о домогательствах в вузе

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14 мая 2020, 22:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: МГУ, pixabay.com

Студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники МГУ имени М. В. Ломоносова написали открытое письмо против харассмента в университетской среде. Кроме того, авторы требуют создать механизмы по противодействию данным действиям, чтобы защитить воспитанников.

«Мне лично неизвестны никакие факты. Я подписала обращение в качестве гражданина и сотрудника университета, поскольку считаю, что у нас отсутствуют механизмы разрешения подобного рода ситуаций», - высказала Екатерина Лютикова, профессор филфака МГУ.

Отмечается, что именно ситуация на этом факультете стала «отправной точкой» для создания обращения. При этом президент филфака МГУ и его экс-декан Марина Ремнева заявила, что ей про письмо ничего неизвестно, и о случаях домогательства она не слышала.

«Домогательства сексуальные у нас невозможны, потому что у нас, пардон, мальчиков нет. А что там преподаватели делают, у нас преподавательницы 60+», - пояснила она.

А вот старший преподаватель факультета социальных наук департамента социологии кафедры методов сбора и анализа социологической информации ВШЭ Константин Глазков и доцент филологического факультета Павел Гращенков считают, что такие ситуации происходят в вузах «повсеместно», второй и вовсе слышал о реальных историях в МГУ и называет это реальной проблемой университета.