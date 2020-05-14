Доктор Мясников резко раскритиковал хейтеров

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14 мая 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на обвинения в его адрес. Он считает, что люди критикуют его высказывания и поступки, не зная ничего о его жизни.

«Вы меня на "слабо" не берите! Я в Анголе к Эболе ходил без ничего. Тогда она была, а костюмов не было, у нас были случаи. Я в холерном бараке людей спасал … Меня на понт брать не надо ... Не будьте идиотами!», - высказал врач в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, если он будет ходить в «грязную зону» без защитных костюмов, то его подчиненные подумают, что им тоже так можно, а он заботится об их здоровье. Кроме того, Мясников пожаловался на большое количество «дебилов». Он отметил, что маски нужны не для того, чтобы защитить себя, а чтобы предотвратить передачу вируса.

«Это для того, чтобы если вы больны, вы не распространяли заразу», - пояснил он.