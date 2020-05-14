Юлия Шойгу считает, что выход из самоизоляции не пройдёт бесследно для психики

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14 мая 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

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Выход из режима самоизоляции должен быть аккуратным с точки зрения психологии, отметила руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу. Людей уже волнует, что будет, когда закончится режим.

Это становится понятно из-за звонков на горячую линию психологов. Хотя большая часть обращений по-прежнему «связаны с тревогами о здоровье, ухудшении экономической ситуации в стране». Многим звонящим необходима эмоциональная поддержка, добавила главный психолог МЧС в эфире телеканала "Россия 24" .

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