Юлия Шойгу считает, что выход из самоизоляции не пройдёт бесследно для психики

Выход из режима самоизоляции должен быть аккуратным с точки зрения психологии, отметила руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу. Людей уже волнует, что будет, когда закончится режим.
Это становится понятно из-за звонков на горячую линию психологов. Хотя большая часть обращений по-прежнему «связаны с тревогами о здоровье, ухудшении экономической ситуации в стране». Многим звонящим необходима эмоциональная поддержка, добавила главный психолог МЧС в эфире телеканала "Россия 24" .
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