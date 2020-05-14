В Москве отменили штрафы водителям за ошибки в пропуске

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14 мая 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: водитель, pixabay.com

Власти Москвы отменят штрафы для водителей, которые допустили незначительные ошибки при оформлении цифрового пропуска. Об этом сообщили, в четверг, 14 мая, в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания», - говорится в заявлении ведомства.

Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов отметил, что без пропусков ездят не более 3% автомобилистов. Однако он призвал проверять привязку номера машины перед началом поездки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, когда будет возможно открыть салоны красоты и парикмахерские в столице.