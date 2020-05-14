В Москве отменили штрафы водителям за ошибки в пропуске

Власти Москвы отменят штрафы для водителей, которые допустили незначительные ошибки при оформлении цифрового пропуска. Об этом сообщили, в четверг, 14 мая, в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Мы решили отменить штрафы водителям, которые случайно ошиблись в номере автомобиля при привязке к пропуску, в МАДИ есть для этого все законные основания», - говорится в заявлении ведомства.
Глава транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов отметил, что без пропусков ездят не более 3% автомобилистов. Однако он призвал проверять привязку номера машины перед началом поездки.
Ранее Сергей Собянин сообщил, когда будет возможно открыть салоны красоты и парикмахерские в столице.