Минздравом названы регионы, наиболее ощущающие нехватку средств защиты

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14 мая 2020, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Михаил Мурашко, rosminzdrav.ru

Руководитель Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что Смоленская и Самарская области, Дагестан и некоторые субъекты наиболее нуждаются в средствах индивидуальной медицинской защиты.

Среди регионов Мурашко упомянул Смоленскую область, Северную Осетию, Дагестан, Нижегородскую область, Самарскую область, Ингушетию, Красноярский край, Забайкальский край и Еврейскую автономную область.

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