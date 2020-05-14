Бывший владелец Forbes не спешит возвращать долги

Аргументы Недели → Общество 13+

14 мая 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-руководитель российского Forbes Александр Федотов задолжал управляющему компании «Технониколь» Игорю Рыбакову более 250 млн рублей. Юристы считают, что компании, выступавшие ранее поручителями по займу и размещавшие рекламу на площадке, обанкротились. Это уменьшает вероятность возврата денег.



Миллиардер Игорь Рыбаков дал в долг 150 миллионов рублей. Согласно судебным документам, сумма увеличилась ещё на 100 миллионов с учётом процентов. Федотов на сегодняшний день вернул всего 5 миллионов.

Два года назад руководство Forbes сменилось. Новым директором стал бизнесмен Магомед Мусаев. По решению суда, в прошлом году Александр Федотов признан банкротом. Сейчас специалисты выясняют, как происходила сделка, и не было ли банкротство целенаправленным действием. Если вина доказана не будет, значит, привлечь к субсидиарной ответственности никого не получится, соответственно кредитор не сможет вернуть деньги. Максимум, на что могут надеяться заёмщики финансовых средств - это возврат порядка 5% долга, указал юрист Forward Legal Данил Бухарин.



До признания бывшего руководителя Forbes банкротом, ряд медиа-компаний успели взыскать с него через суд денежные средства, выделенные по условиям контрактов.



