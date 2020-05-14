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14 мая 2020, 18:16 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Букмекерский бизнес в России с каждым годом только растёт. Однако с букмекерскими компаниями не все так просто: «Фонбет» на удивление общественности оказался в списке системообразующих предприятий. Это доказало связь организации с влиятельными людьми.

Азарт, жажда выигрыша, возможность потерять все, до последней копейки – этими словами раньше описывали казино, сегодня – букмекерские конторы. Популярное испокон веков в народе желание во что бы то ни стало разбогатеть в одночасье, видимо, искоренить не получится. Поэтому в 2009 году власти приняли решение ликвидировать игорный бизнес в России. Правда, умение наживаться на человеческих слабостях нашло новое воплощение. Этим воплощением стал бизнес, связанный со ставками, который до недавнего времени процветал и разрастался. Сегодня у букмекеров самый настоящий кризис: из-за эпидемии коронавируса отменяются любые спортивные соревнования, кроме разве что «киберспортивных». Футбольные, хоккейные, баскетбольные и другие матчи временно не проводятся, ставить не на что, и потому деньги в казну этих организаций перестали поступать. Однако говорить о закрытии бизнеса букмекеров в России пока преждевременно, ведь у него есть свои покровители в правительстве.

букмекерская контора

Сколько зарабатывают букмекерские конторы

Вопрос о рентабельности бизнеса, связанного со ставками, даже не стоит. Каждому человеку ясно: любое дело, которое касается азарта и обещаний разбогатеть, приносит владельцам баснословные деньги. Вопрос заключается лишь в том, насколько они баснословные.

В первую очередь, нужно обратить внимание на то, каким именно образом букмекерские конторы получают прибыль. Наиважнейшее понятие в этой области – маржа, то есть, процент прибыли от ставок, который получает компания после окончания соревнования. Она представляет собой разницу между котировками. Главный принцип букмекерской конторы, развевающий все мифы о несметных богатствах, которые может получить клиент, гласит: игрок никогда не должен обыграть контору. Если вспомнить о том, насколько масштабная клиентура у таких организаций, становится ясно, что зарабатывают они прилично. Помимо этого стоит также упомянуть, что никто не отменял инсайды или договорные матчи, которые проводятся в пользу букмекерских организаций (прибыль потом, соответственно, делится между букмекером и организатором такого матча).

букмекерская контора

Теперь можно поговорить о масштабах бизнеса. По данным аналитиков Sberbank CIB, каждый десятый представитель среднего класса в России делает ставки на спорт в букмекерских конторах. Эта информация была получена после проведённого опроса граждан в возрасте 18-65 лет из 164 городов с населением более 100 тыс. человек. При этом около 29% из них рассматривают такую деятельность в качестве дополнительного дохода, а 39% – для развлечения. Что интересно, более 50% ставят на спорт раз в неделю, и около 41% – 2-3 ставки одновременно. Выигрывает от такого статистического буйства, помимо букмекерских контор, компания Qiwi, через которую производится обработка платежей. В 2019 году 41% чистой прибыли Qiwi был заработан благодаря денежным транзакциям, которые проводились через сервис в букмекерские конторы.

По предварительным прогнозам, опубликованным в 2019 году (без учета ситуации, связанной с эпидемией коронавируса), к 2022 году рынок букмекерских организаций должен был достичь 1,52 трлн. рублей. Это следует из того, что годовой рост бизнеса составляет 7%, при этом легальная сфера рынка онлайн-ставок, облагаемая налогом, увеличивается ежегодно на 30%.

чемпионат мира по футболу в России

В 2018 году в России состоялся чемпионат мира по футболу, и этот год стал одним из самых плодородных в плане прибыли для букмекерского бизнеса. На главных телеканалах страны была развёрнута масштабная рекламная кампания, призывающая болельщиков и зрителей ставить на победу. В итоге оборот букмекерского рынка в этом году составил 1,15 трлн. рублей, что стало на 500 млрд. больше, чем в 2017 году. Расстановка сил была при этом такая: 45% потребителей пользовались услугами компании «Фонбет» (к ней мы обратимся ещё раз чуть позже), 20% – «1хСтавки», 18% – «Лиги Ставок». При этом выручка у «Лиги Ставок» была самая большая – более 36 млрд. рублей, в то время как у «Фонбет» – лишь 24 млрд. рублей.

Тайные покровители и кризис

Можно сколько угодно говорить о том, что ставки на спорт – это легально, факт остаётся фактом: букмекерский бизнес стал фактически приемником игорного. Ответ на вопрос, почему запрет на азартные игры, принятый в 2009 году, удалось избежать букмекерским компаниям, стоит искать в покровителях этого рынка. В первую очередь нужно вспомнить ныне покойного Олега Журавского. Он был одним из сооснователей компании «Лига Ставок» и, по совместительству, крупным лоббистом, убедившим Госдуму не трогать букмекеров. С тех пор регистрацией организаций стала заниматься Федеральная Налоговая Служба.

Олег Журавский

Более того, многие компании фактически связаны с крупными бизнесменами и государственными деятелями. Так, по неофициальным данным, компания «Лига Ставок» была какое-то время связана с Сулейманом Керимовым, крупным российским бизнесменом и членом Совета Федерации.

Кризис, образовавшийся в отрасли в связи с эпидемией коронавируса, раскрыл некоторые неожиданные подробности. Так, компания «Фонбет» каким-то образом попала в список системообразующих организаций РФ, которые могут рассчитывать на господдержку. Как только эта информация просочилась в СМИ, Минфин в незамедлительном порядке исключил компанию из списка, а представители пояснили, что в ведомстве даже не представляют, как она туда попала. Однако существует ряд предположений, которые ведут к Андрею Белоусову, исполняющему обязанности председателя правительства РФ. Он через жену якобы связан с Сергеем Лалакиным, предводителем Подольской ОПГ в 90-е. По разным данным, компания «Фонбет» обязана Лалакину своим развитием.

Бывшему депутату от ЛДПР Станиславу Магомедову принадлежит 8,33% компании «Фонбет». Стоит отметить, что Магомедов также владеет банным комплексом на Рублевке, и в этом бизнесе у него есть партнёр – Максим Лалакин, сын того самого Сергея Лалакина. Ещё один акционер «Фонбет» – Ирина Бородина. Она также связана с Магомедовым и Лалакиным через партнера по бизнесу «Боншери» (уход за домашними животными) Лилиану Кобзеву. У самой Бородиной также прослеживаются связи с игорным бизнесом.

Сергей Лалакин

Следующий акционер – Сергей Тетурашвили, владеет он 10% «Фонбет». Его брат Давид Тетурашвили был основателем парфюмерных магазинов Brocard. Один из самых таинственных владельцев – киприот, некий Антониас Зерталис, которому принадлежат 65,5%. До 2017 года он возглавлял британскую компанию «Париматч», деятельность которой распространялась на Россию, Украину и Белоруссию. Российским представителем компании с 2019 года стал Дмитрий Сергеев, который также отвечал за развитие российской франшизы букмекерской организации Bwin. За её развитие отвечали структуры Александра Мамута.

В структуру компании «Фонбет» входят различные офшорные организации, с которыми в том числе связан Антониас Зерталис. Можно сделать вывод, что эта букмекерская компания имеет сложную структуру и связана она с высокопоставленными и влиятельными покровителями. Именно поэтому ожидать, что бизнес может закрыться из-за эпидемии, не стоит. То же самое, вероятнее всего, ждёт и другие букмекерские компании, которые вряд ли останутся без поддержки.