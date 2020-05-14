В Курске коронавирусом заразились пять сотрудников местной больницы

Пять сотрудников курской горбольницы №1 заразились коронавирусом. Выяснилось, что все они контактировали с пациентом, поступившим в лечебное учреждение с острой сердечно-сосудистой патологией.
Во время обследования у пациента заподозрили коронавирус, провели тестирование. Результат оказался положительным. Медработники, которые контактировали с заболевшим, были отстранены от работы и прошли тестирование на COVID-19. У пятерых сотрудников выявлен положительный анализ.
Сообщается, что трое проходят лечение амбулаторно, двое находятся в стационаре областной инфекционной больницы.
Отделение, где случился инцидент, продезинфицировано и после карантина готово к работе в полном объеме.
Ранее губернатор Курской области заявил о высокой доле вероятности второй волны коронавируса.