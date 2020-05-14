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Губернатор Курской области заявил о высокой доле вероятности второй волны коронавируса

, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kursk-izvestia.ru

Губернатор Курской области заявил о высокой доле вероятности второй волны коронавируса
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: официальный сайт КО.

На заседании регионального оперативного штаба по предупреждению глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что высока доля вероятности распространения волны коронавируса осенью.

Он отметил, что власти должны выработать типовые решения по введению ограничений и введению повышенной готовности.

«Нам необходимо будет сохранить запас коек, сформировать запас оборудования и сформировать запас медикаментов», - сказал глава региона.

Кроме этого, Старовойт заявил, что ситуация, когда придется жить с ограничениями, сохранится до изобретения и производства достаточного количества вакцины и до начала вакцинация населения.

Он призвал «быть морально готовыми, что с ограничениями придется жить не недели, не месяц, а по самым оптимистичным расчетам до начала следующего года».

Ранее сообщалось, что на главу Удмуртии подали в суд за то, что он не ввел в регионе режим ЧС.

ДВа

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