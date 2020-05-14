На главу Удмуртии подали в суд за то, что он не ввел в регионе режим ЧС

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14 мая 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: udm-info.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: официальный сайт главы и правительства УР.

Юрист и общественный деятель Ия Боронина подала иск в Верховный суд Удмуртии с требованием признать незаконным совершенное главой республики Александром Бречаловым бездействие.

По мнению истца, бездействие главы региона выражалось в том, что на территории Удмуртии не был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

По словам Борониной, распоряжениями, подписанными главой республики с марта по май 2020 года, были нарушены права на труд, на вознаграждение за труд и права на защиту от безработицы без какой-либо компенсации со стороны органов власти.

«Более того, глава УР обязал граждан к обязательному ношению масок в общественных местах. При этом изыскание средств на их приобретение возложено на самих граждан, тогда как обеспечение средствами СИЗ должно производиться региональными властями на безвозмездной основе в рамках реализации мер по защите жизни и сохранению здоровья людей в условиях предотвращения возникновения ЧС», - считает Боронина.

Ранее глава Удмуртии заявил, что для нарушителей режима самоизоляции уже готовы койки.