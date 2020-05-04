Глава Удмуртии заявил, что для нарушителей режима самоизоляции уже готовы койки

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4 мая 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: udm-info.ru

Глава Удмуртии Александр Бречалов. Фото: официальный сайт главы и правительства УР.

Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к нарушителям режима самоизоляции, отметив, что «уговаривать соблюдать карантин он никого не будет, а койко-места в регионе для них готовы».

Бречалов назвал свои слова жесткими, но «по-другому объяснять я уже не могу», – добавил он.

За последние 18 дней в Удмуртию въехало более 7,6 тысяч человек. По словам Бречалова, «все они должны соблюдать 14-дневный карантин, но не все это делают».

Начиная с 18 апреля в республике выявили 5265 нарушений режима самоизоляции, более 350 – только 3 мая.

По словам Бречалова, в Удмуртии хватает ситуаций, когда человек нарушил режим самоизоляции, встретился с компанией, а потом появляются 20 заразившихся.

Ранее сообщалось, что 82 случая заражение коронавирусом выявили в ижевской больнице.