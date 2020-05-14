Для чего в Госдуме внезапно приняли закон о голосовании через интернет

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14 мая 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Фото: соцсети

В среду Госдума приняла закон о возможности голосования на выборах всех уровней через почту и интернет. В его поддержку выступил 251 депутат, 79 человек проголосовали против, а один воздержался.

Законопроект изначально касался порядка «сбора подписей и проверки подписных листов». Неожиданно, ко второму чтению в него внесли соответствующие поправки и всего за несколько часов приняли в окончательном варианте. Вся парламентская оппозиция голосовала против.

«Этот закон уничтожает тайну голосования. Выборы «по электронке», по факту, будут означать, что за спиной у врачей, которыми сейчас все восхищаются, за спиной у учителей, у рабочих "Газпрома" и "Роснефти" будет стоять конкретный директор, который будет следить, чтобы они голосовали за "Единую Россию"», - заявил депутат от «Справедливой России» Олег Шеин.

Один из авторов поправок Дмитрий Вяткин, обратил внимание на то, что причиной их принятия стал коронавирус:

«Сколько эти ограничения продлятся, и какая будет эпидемиологическая ситуация, мы не знаем, но такие поправки надо принимать до объявления даты голосования».

Согласно документу, проведение голосования на избирательных участках не будет обязательным. Определять же необходимость введения форматов голосования будет Центризбирком. Кроме того, в законе обозначена возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов, в том числе, и на выборах президента.

Руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» Андрей Бузин, пояснил, что применить новый закон на голосовании по конституционным поправкам не удастся:

«Порядок голосования по поправкам в Конституцию был утвержден месяц назад. При этом в нем прописана возможность электронного голосования. Так как голосование по почте в нем не предусмотрено, его проводить не будут».

Депутат Олег Шеин задается вопросом, как в целом будет выглядеть весь процесс.

«Избиратель будет распечатывать бюллетень с домашнего компьютера. А как же водяные знаки и другие защитные элементы? В противном случае, придется идти за ним на избирательный участок, и только потом на почту. Это идиотизм», - возмущается парламентарий.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников считает, что «новые технологии - огромный резервуар для фальсификаций».

«Закон об электронном голосовании и голосовании почтой я трактовал бы в контексте других действий власти. Среди них: почти завершенное дополнение к закону о полиции, где резко расширяются права полицейских, последний пакет мер экономической поддержки, который напоминает осмысленные действия. Все это - подготовка населения к «обнулению» с разных сторон. С одной стороны, возможность фальсификаций, с другой - подавление протестов и умасливание населения перед голосованием», - заключает эксперт.