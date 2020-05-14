Опрос показал, какова разница в зарплатах женщин и мужчин России

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14 мая 2020, 15:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

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Женщины в России зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. При этом 36% занятых в экономике женщин имеют высшее образование, у мужчин этот показатель равен 28%.

Опрос, проведённый аналитическим центром НАФИ при поддержке Google и Совета Евразийского женского форума, подтвердил, что жители России придерживаются традиционных устоев. 71% опрошенных граждан России "разделяют мнение, что главное предназначение женщины - быть матерью и хорошей хозяйкой".

Согласно официальным данным Росстата, сейчас в России насчитывается 78,8 миллионов женщин, на долю которых приходится 54% от общего населения страны. Около 40% россиян согласны, что построить карьеру и получить повышение проще мужчинам, и только 6% считают, что женщинам. 24% граждан РФ согласны с тем, что женщины хуже справляются с руководящими должностями, и эту точку зрения разделяют, в том числе 17% женщин. При этом в России одна из самых высоких в мире доля женщин-руководителей - 41%.