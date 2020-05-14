В Пензенской области коронавирус выявили еще у 45 пациентов

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14 мая 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: pravda-news.ru

Врачи. Фото: Pixabay

По данным на 14 мая, в Пензенской области диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден у 924 пациентов.

Таким образом, статистика за минувшие сутки говорит о прибавлении 45 новых случаев.

Сообщается, что активных больных в настоящее время 366 человек. 548 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции, 10 скончались.

Кроме этого, в Пензенской области более 2 тысяч человек госпитализировано с внебольничной пневмонией.

Ранее сообщалось, что Пензенская область оказалась не готова к первому этапу снятия ограничений.