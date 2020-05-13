Пензенская область оказалась не готова к первому этапу снятия ограничений

Пензенская область пока не готова приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.
По ее словам, есть две причины, по которым выходить из режима ограничений область пока не может – это коэффициент распространения инфекции, а также свободный коечный фонд.
«На данный момент область даже не подошла к первому этапу», – отметила Малова.
Согласно постановлению губернатора Пензенской области, самоизоляция граждан и другие ограничительные меры продлены по 17 мая. Как заявила Малова, Роспотребнадзор планирует рекомендовать соблюдать самоизоляцию и после этой даты.
Ранее сообщалось, что власти Калининградской области решили ужесточить масочный режим на фоне послаблений.