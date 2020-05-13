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Пензенская область оказалась не готова к первому этапу снятия ограничений

, 22:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: penzanews.ru

Пензенская область оказалась не готова к первому этапу снятия ограничений
Защитная маска. Фото: Pixabay

Пензенская область пока не готова приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова.

По ее словам, есть две причины, по которым выходить из режима ограничений область пока не может – это коэффициент распространения инфекции, а также свободный коечный фонд.

«На данный момент область даже не подошла к первому этапу», – отметила Малова.

Согласно постановлению губернатора Пензенской области, самоизоляция граждан и другие ограничительные меры продлены по 17 мая. Как заявила Малова, Роспотребнадзор планирует рекомендовать соблюдать самоизоляцию и после этой даты.

Ранее сообщалось, что власти Калининградской области решили ужесточить масочный режим на фоне послаблений.

ДВа

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