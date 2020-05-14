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В Тюмени сдают самую маленькую квартиру на Урале с кухней на балконе

, 10:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: noyabrsk24.ru

В Тюмени сдают самую маленькую квартиру на Урале с кухней на балконе
Дверь. Фото: Pixabay

Эксперты составили рейтинг самых маленьких квартир, которые можно арендовать в городах Уральского Федеральгого округа.

Третье место в списке заняла «однушка» в городе Ноябрьске. Ее общая площадь – 13 квадратных метров, жилая – всего 10 «квадратов». Снять ее можно за 13,5 тысячи рублей в месяц.

Второе место в рейтинге занял Екатеринбург, где самой миниатюрной жилплощадью оказалась квартира площадью 12 «квадратов». В аренду она сдается за 12 тысяч в месяц.

Первое место досталось «однушке» из Тюмени размером в 10 квадратных метров и с кухней на балконе. Проживание в такой квартире обойдется в 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперт рассказал о падении спроса на аренду жилья.

ДВа

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