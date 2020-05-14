В Тюмени сдают самую маленькую квартиру на Урале с кухней на балконе

Эксперты составили рейтинг самых маленьких квартир, которые можно арендовать в городах Уральского Федеральгого округа.
Третье место в списке заняла «однушка» в городе Ноябрьске. Ее общая площадь – 13 квадратных метров, жилая – всего 10 «квадратов». Снять ее можно за 13,5 тысячи рублей в месяц.
Второе место в рейтинге занял Екатеринбург, где самой миниатюрной жилплощадью оказалась квартира площадью 12 «квадратов». В аренду она сдается за 12 тысяч в месяц.
Первое место досталось «однушке» из Тюмени размером в 10 квадратных метров и с кухней на балконе. Проживание в такой квартире обойдется в 10 тысяч рублей в месяц.
Ранее эксперт рассказал о падении спроса на аренду жилья.