Эксперт рассказал о падении спроса на аренду жилья

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5 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал, когда в России изменятся ситуация с ценами на жилье. Он отметил, что за последний месяц спрос на аренду жилья в крупных городах снизился на 40%.

Барсуков отметил, что дело не в нехватке средств, а именно в падении интереса на съёмное жильё. Эксперт предположил, что спрос восстановится после того, как вернутся все, кто ранее снимал жилье, но сейчас уехал на родину.

«Спрос снизился, но тут вопрос не в количестве денег, потому что говорить о том, что количество денег у людей уменьшилось за один месяц карантина, наверное, некорректно... То есть речь идет именно о том, что упал спрос», - считает Барсуков.